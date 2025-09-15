Минфин Башкирии разместит облигации на 5 млрд рублей

Министерство финансов Башкирии утвердило порядок эмиссии государственных облигаций республики с фиксированным купонным доходом на Московской бирже. Республика планирует с 22 сентября разместить 5 млн облигаций с номинальной стоимость 1 тыс. руб. каждая. Таким образом, общий объем эмиссии составит 5 млрд руб.

Срок обращения ценных бумаг составит два года (до 24 сентября 2027 года).

Как сообщал «Ъ-Уфа», на начало сентября объем обязательств Башкирии по гособлигациям составлял 21 млрд руб. Общий объем госдолга — 71,15 млрд руб. при верхнем пределе 75,9 млрд руб.

Идэль Гумеров