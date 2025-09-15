Под Нижним Тагилом в результате ДТП погиб автомобилист

В Свердловской области на 6 км дороги Лая — Балакино под Нижним Тагилом произошло ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Инцидент произошел 14 сентября около 23:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Согласно предварительной информации, водитель Chevrolet Niva выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением — машина съехала с дороги, врезалась в дерево и опрокинулась. Водитель скончался на месте до приезда скорой от полученных травм. Пассажиров 40 и 25 лет доставили в больницу в Нижнем Тагиле.

В момент аварии никто в автомобиле не был пристегнут ремнями безопасности. Личность водителя устанавливается — в каком он состоянии был за рулем будет установлено на экспертизе. По факту ДТП проводится расследование.

Ранее в Артемовском районе (Свердловская область) госпитализировали водителя после столкновения с двумя грузовиками. Водитель грузовика Isuzu выехал на встречную полосу при обгоне машины и устроил лобовое столкновение с Toyota.

Ирина Пичурина