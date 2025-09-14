В Артемовском госпитализировали водителя после столкновения с двумя грузовиками

Водитель грузовика Isuzu выехал на встречную полосу при обгоне машины и устроил лобовое столкновение с Toyota в Артемовском районе, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. От удара легковой автомобиль отбросило на полосу встречного движения в грузовик Man с полуприцепом. «В результате ДТП водитель автомобиля Toyota получил травмы различной степени тяжести, доставлен в больницу для оказания необходимой медицинской помощи»,— добавила в Госавтоинспекции.

Полицейские на месте столкновения провели процессуальные действия и назначили проведение проверки. «В момент столкновения все водители были пристегнуты ремнями безопасности, по результатам проведенного инспекторами ДПС освидетельствования – трезвы»,— сообщили в ГИБДД.

Василий Алексеев