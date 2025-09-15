Юрлицо российского игрового движка Nau Engine ликвидируют

ООО «Н-Джинн», юрлицо российского игрового движка (средство разработки видеоигр) с открытым исходным кодом (open source) Nau Engine, ликвидируют. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакс», с которыми ознакомился «Ъ».

Процедура стартовала 25 августа, ликвидатором ООО назначена Шахгельдян Гаянэ Георгиевна. В феврале стало известно, что техническим сопровождением проекта займется Санкт-Петербургский университет ИТМО при участии Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игры (АПРИОРИ; включает VK Play, Astrum Entertainment, United Games).

В АПРИОРИ сообщили, что движок Nau Engine продолжит развиваться в формате открытого исходного кода, а децентрализованная модель разработки не предполагает наличия юрлица. Развитие движка по-прежнему осуществляется силами сообщества разработчиков при экспертной поддержке АПРИОРИ и техническом сопровождении ИТМО. В 2025 году продолжается работа с сообществом разработчиков, сбор обратной связи и внедрение разрабатываемых сторонних модулей.

Ликвидация юрлица Nau Engine была вопросом времени, считают опрошенные «Ъ» разработчики на видеоигровом рынке. Сам движок, как отмечают собеседники, так и не стал востребованным на рынке, ведь студии продолжают выпускать проекты на зарубежных Unity и Unreal Engine.

Подробности — в материале «Ъ» «Игры закончились».