В Ашинском районе после падения машины с моста погибли два человека

После съезда в кювет и падения автомобиля с моста на землю в Ашинском районе погибли два человека, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, ранним утром 15 сентября пьяный 30-летний водитель микроавтобуса Hyundai двигался по дороге М-5 «Урал». На реконструируемом участке трассы он съехал в кювет. Машина упала с моста и опрокинулась. В автомобиле находилось восемь человек, двое из них погибли на месте, четверых доставили в больницу с травмами, еще два пассажира получили легкие ушибы и ссадины. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства произошедшего.

Виталина Ярховска