Плотину на Шершневском водохранилище в Челябинске перекрыли из-за ДТП

Из-за массовой аварии на плотине возле Шершневского водохранилища на северо-западе Челябинска образовалась автомобильная пробка. Факт ДТП подтвердили в управлении Госавтоинспекции по городу.

По неподтвержденным данным, участниками аварии стали около 10 автомобилей. Водители оставили четыре сообщения о ДТП в сервисе «Яндекс.Пробки». После ЧП машины стали объезжать город через улицу Университетскую набережную. На перекрестке с улицей Молодогвардейцев образовался затор, часть автомобилей направились по улице Братьев Кашириных. На улице Лыжных батальонов также автомобили стоят в пробке. Сейчас на месте аварии работают три экипажа дорожно-патрульной службы и руководство Госавтоинспекции. Сначала на участке ввели реверсивное движение, после 9:00 въезд на плотину со стороны улицы Худякова временно перекрыли. Поток направили через Университетскую набережную.

Виталина Ярховска