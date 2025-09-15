Опубликовали промежуточные итоги выборов в заксобрание Челябинской области

На 8:00 15 сентября по результатам обработки 99,8% бюллетеней на выборах депутатов законодательного собрания Челябинской области по единому избирательному округу лидирует партия «Единая Россия» с 54,6% голосов. Данные публикует региональная избирательная комиссия.

В топ-3 также попали фракции «Справедливой России» и ЛДПР, собрав 13,5% и 9,7% голосов соответственно. Далее в рейтинге идут «Новые люди» (7,9%), КПРФ (6%) и «Партия пенсионеров» (5,7%). На 18:00 14 сентября явка избирателей составила 37,7% с учетом дистанционного голосования.

Виталина Ярховска