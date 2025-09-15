Действующий глава Чувашии переизбран на новый срок

По итогам обработки 100% протоколов на выборах губернатора Чувашии, победу одержал глава региона Олег Николаев, единственный самовыдвиженец среди действующих губернаторов на выборах-2025. Согласно данным онлайн-табло информационного центра ЦИК РФ, он получил поддержку 67,06% избирателей.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Олег Николаев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Заместитель главы комитета Госсовета Чувашии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Константин Степанов (ЛДПР) набрал 14,23% голосов, гендиректор Мариинско-Посадского маслозавода Максим Морозов (Новые люди) — 8,37%, гендиректор компании «Чувашлифт» Владимир Ильин (РППСС) — 5,56%, директор АНО «Бюро научных экспертиз» Владимир Савинов (Зеленые) — 3,15% голосов.

Явка избирателей на выборах главы республики по состоянию на 18:00 14 сентября составила 55,21%, более 501 тыс. человек. В дистанционном электронном голосовании приняли участие 92,73% от заявленных участников.

Влад Никифоров