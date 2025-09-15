Действующий глава Ленобласти Дрозденко победил на выборах губернатора

По итогам обработки 100% протоколов на выборах губернатора Ленинградской области, победителем стал действующий глава региона Александр Дрозденко (Единая Россия). По данным онлайн-табло информационного центра ЦИК, он набрал 84,21% голосов.

Депутат регионального заксобрания Андрей Лебедев (ЛДПР) набирает 6,69%, замначальника юротдела компании ВК «Ладога» Игорь Новиков (СРЗП) — 3,02%, председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович - 2,65%, главный редактор газеты «Общество и экология» Сергей Лисовский (Зеленые) — 2,20%.

Александр Дрозденко был назначен губернатором Ленинградской области в мае 2012 года по предложению Дмитрия Медведева. В сентябре 2015 года он победил на выборах, набрав 82,10% голосов. В 2020 году он был переизбран с результатом 83,61%.

Влад Никифоров