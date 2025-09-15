Действующий глава Севастополя Развожаев переизбран с результатом в 81,72%

Выдвинутый «Единой Россией» кандидат Михаил Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя, набрав 81,72% голосов, следует из данных ЦИК РФ. Он возглавляет город с июля 2020 года, в том же году победил на выборах губернатора Севастополя с 85,72% голосов при явке 48,28%.

Уроженец Красноярска, 45-летний Михаил Развожаев в 2003—2014 годах работал в администрации губернатора Красноярского края. В 2014—2018 годах он был заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа. Осенью 2018 года чуть более месяца исполнял обязанности главы Хакасии.

Второе место занял претендент от ЛДПР Илья Журавлев, у него 5,75% голосов. Третьим завершил гонку Геннадий Кушнир из КПРФ с 3,91%. Далее расположились представитель «Новых людей» Ирина Салина (3,54%) и Сергей Круглов из СРЗП (3,29%).

Эрнест Филипповский