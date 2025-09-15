Действующий глава Брянской области Богомаз выиграл выборы губернатора

Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз победил на выборах главы региона с 78,78% голосов, сообщает ЦИК после обработки 100% протоколов. Всего за него проголосовало 428 тыс. жителей области.

Второе место занял кандидат от КПРФ Андрей Архицкий с 10,72% голосов (58,2 тыс. жителей). Третье место занял Алексей Тимошков от партии «Справедливая Россия — за правду» с 5,52% голосов (30 тыс.), четвертое — Геннадий Селебин от партии “Родина” с 3,56% голосов (19,3 тыс.).