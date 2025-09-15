«Единая Россия» выиграла выборы в облдуму Колымы с результатом 65,89%

На выборах депутатов Магаданской областной думы восьмого созыва победила «Единая Россия», собравшая 65,89% голосов избирателей, следует из данных ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.

На втором месте ЛДПР, набравшая 12,83% голосов. Третьей партией стала КПРФ — у нее 8,4%. Следом финишировала «Справедливая Россия — За Правду» — 5,22%. На последней пятой позиции впервые выдвинувшая кандидатов в регионе партия «Новые люди» с 5,07% голосов.

На выборах в регионе работали 81 постоянный и три временных участка для голосования. В регионе зарегистрировано 95726 избирателей. Итоговая явка пока не сообщается.

Состав облдумы Колымы включает 21 депутата, из которых 11 избираются по партийным спискам, еще 10 — по одномандатным округам. На выборах уходящего седьмого созыва думы (проходили в сентябре 2020 года с явкой около 34%) большинство также получила ЕР (16 мандатов), по два получили ЛДПР и СРЗП, один мандат был у КПРФ.

