Действующий губернатор Пермского края Махонин победил на выборах с 70,94% голосов

Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин от «Единой России», победил на выборах в регионе. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов он набрал 70,94% голосов.

Второе место заняла Ксения Айтакова (КПРФ) — 10,3% голосов, третье — Олег Постников (ЛДПР) — 7,89%. Следом идут Денис Шитов («Новые люди») — 5,87% и Людмила Караваева («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») — 3,26%.

Дмитрий Махонин был назначен врио губернатора Пермского края в феврале 2020 года указом президента РФ Владимира Путина. В сентябре 2020 года он был избран губернатором, получив 75,69% голосов.