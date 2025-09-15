Действующий глава Архангельской области Цыбульский выиграл выборы с 67,32% голосов

Действующий губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, выдвинутый партией «Единая Россия», одержал победу на выборах главы региона. По данным ЦИК РФ после обработки 100% протоколов, он набрал 67,32% голосов.

Мария Харченко (ЛДПР) заняла второе место с 10,59% голосов.

Третье место у Олега Черненко («Справедливая Россия — За правду») с 8,1%. Далее следуют Роман Лябихов (КПРФ) с 4,76%, Наталья Сорокина («Зеленая альтернатива») с 3,94% и Алексей Буглак («Партия пенсионеров») с 3,85%.