Действующий глава Камчатского края Владимир Солодов победил на выборах губернатора
Владимир Солодов оставит за собой должность губернатора Камчатского края на второй срок. По данным краевого избиркома, он победил соперников на выборах главы региона, набрав 62,97 % голосов избирателей при явке 46,52 %. Участие в выборах приняли 107 тыс. человек.
Василина Кулиева (ЛДПР) набрала 13,82%, Роман Литвинов (КПРФ) — 13,30%, Дмитрий Тюрин («Коммунисты России») —5,13%.
В списки избирателей региона включено 231 736 человек (почти на восемь тысяч человек меньше, чем пять лет назад). Действительными признаны 102 552 бюллетеня, недействительными — 5154. В переносных ящиках для голосования оказалось более десяти процентов от числа действительных бюллетеней — 11 168. Вне участков для голосования выдано 9 960, досрочно выдано 1212 бюллетеней.
В 2020 году Владимир Солодов победил на губернаторских выборах, набрав 80,51% голосов избирателей. В пересчете на голоса пять лет назад за него проголосовали 67 900 человек, а в 2025 году — 67 820.
Окончательные итоги выборов краевая избирательная комиссия подведет 16 сентября.