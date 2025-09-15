Врио главы Курской области Хинштейн победил на выборах в губернаторы

Врио губернатора Курской области от партии «Единая Россия» Александр Хинштейн выиграл выборы с 86,93% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов. Всего за господина Хинштейна отдало голос более 406 тыс. человек.

Второе место занял кандидат от КПРФ Алексей Бобовников с 5,09% голосов (23,8 тыс. голосов), третье — кандидат от ЛДПР Алексей Томанов с 4,07% (19 тыс.). Четвертое место занял кандидат от партии «Справедливася Россия — за правду» Геннадий Баев с 2,6% голосов (12 тыс.).