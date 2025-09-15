Врио губернатора ЕАО Костюк победила на выборах с 83,02%

Выдвинутая «Единой Россией» врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк победила на выборах главы региона с результатом 83,02% голосов. Это следует из данных ЦИК по итогам обработки 100% протоколов.

На втором месте представляющий ЛДПР Василий Гладких с 7,33% голосов. Третьим финишировал Александр Щербина из КПРФ (4,91%). На четвертой позиции в итоге выдвинутый «Коммунистами России» Александр Крупский (3,01%).

Мария Костюк исполняла обязанности губернатора ЕАО с ноября 2024 года, когда ее предшественник Ростислав Гольдштейн был назначен врио главы Республики Коми.

Эрнест Филипповский, Хабаровск