Немцы собрали золотой комплект

Ознаменовавшийся сразу несколькими крупными сенсациями чемпионат Европы по баскетболу завершился победой сборной Германии. В увлекательном финале действующие чемпионы мира со счетом 88:83 в Риге обыграли команду Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Ints Kalnins / Reuters Фото: Ints Kalnins / Reuters Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters Фото: Ints Kalnins / Reuters Фото: Ints Kalnins / Reuters Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters Следующая фотография 1 / 6 Фото: Ints Kalnins / Reuters Фото: Ints Kalnins / Reuters Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters Фото: Ints Kalnins / Reuters Фото: Ints Kalnins / Reuters Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Притом, что на этом чемпионате Европы было достаточно неожиданных результатов, главный его итог никак нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим. Сборная Германии, эффектно справившаяся с флагманами вида американцами и сильными сербами на победном чемпионате мира двухлетней давности и остановившаяся в шаге от медалей прошлогодней парижской Олимпиады, в итоге добралась до золота континентального первенства. Дистанцию турнира она преодолела без поражений, правда, избежав встреч с наиболее страшными конкурентами — те до поздних стадий не дошли.

Настоящих потрясений на соревновании действительно было немало.

К таковым следует отнести, например, очень ранний сход защищавшей титул чемпиона Европы испанской команды, не сумевшей проскочить даже первый барьер — групповой этап. Немцы же в каком-то смысле стали бенефициарами двух не менее громких провалов.

Сборная Франции, взявшая две подряд олимпийские медали — бронзу Токио и серебро Парижа — котировалась очень высоко, даже несмотря на смену поколений и отсутствие феноменального центрового Виктора Вембаньямы. В итоге не под силу французам оказалась даже сборная Грузии, середняк, никогда прежде не доходивший до четвертьфинала крупного международного турнира; команда, к тому же, явно разбалансированная, с перебором «больших» и дефицитом «маленьких».

А сборная Сербии, также с актуальными достижениями в активе (серебро ЧМ-2023 и бронза Олимпиады-2024), имевшая в заявке звезду первой величины — Николу Йокича — считалась даже слишком очевидным фаворитом турнира. Однако она, также в 1/8 финала, споткнулась о финнов. То есть о команду неплохо укомплектованную, с лидером из НБА — Лаури Маркканеном — но не обладавшую такой глубиной. Как не обладавшую и внятным бэкграундом: на чемпионатах Европы она никогда не брала медалей, на мировых первенствах не попадала и в двадцатку лучших, а здесь прыгнула до полуфинала, пусть уступила во встрече за бронзу грекам (89:92).

Как раз команду Финляндии немцы и переиграли в полуфинале (98:86).

А в решающем матче они получили в соперники очень качественную сборную Турции, которую возглавляет Эргин Атаман, один из известнейших на континенте тренеров, трехкратный победитель Евролиги. И это был крайне захватывающий финал.

В нем турки долго задавали темп. Джеди Осман эффективно бил с дальней дистанции (он реализовал шесть из девяти трехочковых попыток). Шейн Ларкин нашел себя в новом амплуа — цепкого бульдога, крадущего мяч за мячом и способного даже выписать блок игроку на два десятка сантиметров выше себя. А главный лидер, высоченный центровой Альперен Шенгюн, выделялся даже на этом ярком фоне. Он был надежен в своей «краске» и крушил всех, кто путался под ногами, в чужой. Казалось, что остановить его невозможно в принципе. Пытались ведь все немецкие «большие», но турецкий гигант всякий раз выходил победителем. И набрал в итоге 28 очков.

Однако сказать, что у турок все было идеально, все шло по плану, было бы преувеличением. В стартовой четверти, поведя 13:2 они ненадолго отключились и дали чемпионам мира быстро вернуться в игру. А шаткое — в шесть очков — преимущество в счете к большому перерыву компенсировалось опасным положением Шенгюна. Он успел схватить три персональных фола и начало третьей четверти провел на скамейке.

Этого короткого отрезка хватило, чтобы дать, наконец, разбегаться некоторым лидерам сборной Германии. Скажем, молчавшему до этого Деннису Шрёдеру, капитану и основному разыгрывающему, самому ценному игроку (MVP) чемпионата мира-2023. Он обострил борьбу точным броском и двумя передачами. Но ведь и из напряженной третьей четверти, по ходу которой противники отдавали друг другу лидерство семь раз, турки выбрались с преимуществом, пусть и минимальным.

А в заключительном периоде на первый план вышла какая-то небрежность немцев, игравших до финала очень чисто. За восемь минут до конца они вновь уступали шесть очков. Но спаслись.

Айзек Бонга, которого ценят прежде всего за умение грамотно защищаться, своевременно нашел два трехочковых (удивительно, но он из-за дуги этим вечером вообще не мазал, реализовав все четыре дальних попытки). А так долго мучившийся Деннис Шрёдер стал автором, вероятно, главных для немцев бросков на чемпионате Европы. За минуту до сирены он попал в проходе из-под кольца, пустив мяч по сложнейшей траектории — и вывел немцев вперед. За 19 секунд — завалил двухочковый со средней дистанции и увеличил отрыв до «плюс-3». За 8 секунд — был точен с линии штрафных бросков и развеял последние сомнения о победителе. Так Шрёдер заслужил еще один приз MVP крупного международного турнира.

Роман Левищев