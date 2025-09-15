ОЖД: на участке Петербург — Луга восстановлено движение поездов после ЧП

Октябрьская железная дорога (ОЖД) сообщила, что движение поездов на участке Санкт-Петербург — Луга восстановлено. Ранее на перегоне Строганово — Мшинская сошли с рельсов три вагона грузового поезда. Следователи проверяют версию о диверсии.

В 21:44 мск железнодорожники открыли движение по одному пути на участке Мшинская — Строганово. Работы на втором пути продолжаются. Во время работ для пассажиров были организованы автобусы до станции Сиверская.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что вблизи станции Семрино в Гатчинском округе сошел с рельсов тепловоз, в результате чего погиб машинист. Позже ОЖД сообщила, что движение на этом участке было частично восстановлено.