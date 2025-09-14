Итоговая явка на голосование через ДЭГ составила 90,54%

В дистанционном электронном голосовании приняли участие более 1,5 млн человек. Итоговая явка составила 90,54%. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Больше всего через ДЭГ проголосовали избиратели в следующих регионах:

Свердловская область — 238,0 тыс.;

Ростовская область — 232,5 тыс.;

Чувашия — 186,2 тыс.;

Пермский край — 154,4 тыс.;

Челябинская область — 128,0 тыс.

Дистанционное голосование проходило в 24 регионах страны. Выборы разных уровней завершились в России 14 сентября. Предварительные итоги будут подведены 15 сентября. По данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, проголосовали более 16 млн избирателей.