Премьер Польши Туск заявил о росте пророссийских настроений в республике

В Польше растет волна пророссийских настроений и неприязни к Украине, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

«Это испытание на патриотизм и зрелость для всего польского политического класса»,— написал он в соцсети Х. Господин Туск призвал политиков остановить эту волну, а не «плыть по течению».

10 сентября власти Польши заявили, что воздушное пространство республики нарушили российские беспилотники. Минобороны РФ сообщило, что атаковать цели в республике не планировалось. О том, что это были российские БПЛА, также заявлял генсек НАТО Марк Рютте.