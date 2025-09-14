Ненастоящий полковник

Громкое дело о похищении дочери бизнесмена Аллы Гейфман долгое время оставалось нераскрытым. Однако спустя пять лет после освобождения пленницы правоохранители неожиданно объявили, что нашли подозреваемых в Саратове и Тольятти. Один из них заявил, что сотрудничал с чеченскими бандитами, потому что так ему велел сделать знакомый полковник ФСБ. Что говорили обвиняемые в суде и какой приговор им вынесли — читайте во второй части материала «$5 млн и отстреленные пальцы» архивной рубрики «Криминал минувших дней».

Дочь бизнесмена Григория Гейфмана, 12-летняя Алла, была похищена в Саратове в 1999 году — её вернули после передачи похитителям выкупа. Лишь через пять лет после освобождения девушки правоохранители нашли подозреваемых в Саратове и Тольятти. Один из них заявил, что действовал по указанию полковника ФСБ.

В 2001 году осужденный в Москве за разбой Саламбек Джаватханов признался, что входил в банду Абдулбека Ахматханова — именно она удерживала ребенка в течение двух лет. На допросе Джаватханов сдал сообщников. Двоих — Ахматханова и Саида Бисултанова — убили в Чечне. Остальных задержали. Саратовский облсуд приговорил Джаватханова к 16 годам, Ахмеда Хизриева — к 14, Ильяса Абуева — к 13, Ахмада Дакаева — к 7 годам строгого режима.

При этом никого из упомянутых ни следствие, ни суд не сочли организаторами похищения. Через пять лет у следствия появилась новая информация. Весной 2004 года прокуратура Саратовской области заявила, что похищение могли организовать директор «Саратовтрансстроя» Владимир Кузнецов и полковник ФСБ.

Кузнецов сразу признал участие в похищении. Он сказал, что познакомился с бандой Ахматханова за несколько месяцев до преступления. Тот попросил его найти кандидата для похищения с целью выкупа.

Владимир Кузнецов рассказал, что обратился к брату своей первой жены, полковнику ФСБ Владимиру Задумину. Тот указал на семью предпринимателя. Кузнецов утверждал, что силовики готовились задержать банду, поэтому он передал информацию чеченцам.

Следствие выяснило, что 20 мая 1999 года Аллу Гейфман посадили в машину не чеченцы, а два милиционера из Тольятти. Среди них был сержант Сергей Халилов. Второго человека в милицейской форме установить не удалось. Они передали ребенка Ахматханову. Кузнецов говорил, что удивился, когда похитителей не задержали, а сотрудник ФСБ прекратил с ним общение.

В управлении ФСБ версию Кузнецова отвергли. В августе 2005 года он прошел проверку на детекторе лжи и очную ставку с офицером ФСБ. Полиграф не подтвердил его слова.

2 февраля 2005 года прокуратура передала дело в суд. Кузнецова обвинили по двум статьям: «Похищение человека» и «Вымогательство». Халилова — только по статье «Похищение человека». Им грозило до 15 лет тюрьмы.

Следствие считало, что Кузнецов получил от организатора $20 тыс. Летом 1999 года он подбросил к дому Гейфманов видеокассету. На ней было видео, где девочке отрезали палец.

Операцию провел замглавного врача больницы села Шали Ризван Талухаджиев. Он сказал, что провел операцию под местным наркозом. Иначе палец отрезали бы без анестезии и в грязных условиях. В суде Талухаджиев выступил свидетелем обвинения.

Кузнецов настаивал, что действовал по указанию родственника из ФСБ. Но Владимир Задумин на суде это опроверг

Халилов отрицал участие в похищении. Он утверждал, что 19 и 20 мая был на даче. Свидетели говорили, что в те дни было солнечно и Халилов высаживал рассаду. Но обвинение представило данные о погоде: было пасмурно и дождливо.

Алла Гейфман один раз присутствовала в суде и указала на Халилова как на одного из похитителей. Прокурор Юрий Маркулев просил дать Кузнецову 10 лет, а Халилову — 11 лет. Суд приговорил каждого к восьми годам строгого режима.

История семьи Гейфман получила широкую известность. Через несколько месяцев после освобождения девочка с отцом хотели поехать в Америку на обследование и в «Диснейленд». Но американцы отказали им во въезде.

После выплаты выкупа и возвращения дочери Григорий Гейфман разорился. Но бизнес он не бросил. Он стал заместителем директора мебельной фабрики «Мария». В 2015 году фабрика попала в рейтинг Forbes «25 самых выгодных франшиз в России»

