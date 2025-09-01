$5 млн и отстреленные пальцы

В конце мая 1999 года в Саратове была похищена дочь влиятельного бизнесмена, гендиректора компании «Рим» Григория Гейфмана — 12-летняя Алла. Следствие быстро пришло к выводу, что ребенка вывезли в Чечню, однако в итоге оказалось, что в похищении замешаны выходцы и из других регионов. Историю школьницы, которая провела в чеченском плену семь месяцев, читайте в первой части нового материала архивной рубрики «Криминал минувших дней».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 12-летняя Алла Гейфман после освобождения

В «лихие» 90-е похищения людей ради выкупа были распространенной практикой на территории России. Особенно часто этим видом преступлений занимались выходцы из Чечни в период между первой и второй военными кампаниями: тогда представителям закона было трудно попасть на территорию республики и освободить заложников. Нередко в итоге их убивали. Однако произошедший в Саратове случай выделялся на фоне аналогичных преступлений: целью стал ребенок, которому пришлось перенести издевательства.

Григория Гейфмана в 90-х можно было назвать одним из самых влиятельных людей в Саратовской области. Его компания «Рим» владела крупнейшей в Саратове сетью магазинов по продаже аудио-, видео- и бытовой техники, а также контрольным пакетом акций банка «Экспресс-Волга», через который шло бюджетное финансирование многих областных программ.

Алла, дочь Григория Гейфмана от первого брака, училась тогда в шестом классе гимназии № 3 в Саратове. 20 мая 1999 года охранник довел ее до двора ее дома на улице Рахова и уехал. По словам свидетелей, после этого к Алле подошел молодой человек в милицейской форме, что-то сказал и усадил ее в ВАЗ-2106 с тонированными стеклами.

За рулем также сидел одетый в милицейскую форму незнакомец. После этого девочка пропала.

В тот же день похититель позвонил предпринимателю и потребовал $5 млн. Впоследствии преступники согласились снизить сумму выкупа до $2 млн. Бизнесмен обратился в милицию. Правоохранители сразу заподозрили, что ребенка могли вывезти в Чечню. Эта версия оказалась верной: похитители усыпили девочку эфиром и вывезли за город. Там ее пересадили в другую машину, которая поехала на Кавказ.

На поиски девочки были брошены силы РУБОП, УВД и УФСБ. Дело стояло на личном контроле министра внутренних дел Владимира Рушайло. Руководство области встречалось с Владимиром Путиным, который тогда был директором ФСБ.

Оперативники вышли на след, но первая попытка освобождения неожиданно обернулась трагедией: группа сотрудников Саратовского областного УВД, отправившаяся за девочкой в Чечню, попала в автокатастрофу. Несколько милиционеров погибли, а остальных вернули в Саратов.

В июле родители Аллы получили посылку: в коробке лежал мизинец с левой руки Аллы (бандиты отстрелили его из пистолета) и письмо с требованием немедленно заплатить выкуп. Чуть позже семья Аллы получила еще одну посылку: на этот раз с большим пальцем. Генетическая экспертиза подтвердила, что фаланги действительно принадлежат девочке. К каждой посылке прилагалась кассета, на которой было запечатлено обращение ребенка к семье.

Григорий Гейфман активно пытался собрать требуемую сумму и в сопровождении оперативников сам несколько раз ездил в Чечню на переговоры. Но они постоянно срывались. Девочка провела в плену семь месяцев.

9 ноября оперативники РУБОП получили информацию о том, что девочка может находиться в селении Шали, которое уже было окружено федеральными войсками. Туда сразу же отправились сотрудники ГУБОП, Приволжского РУБОП и УФСБ по Саратовской области.

Через три дня в ходе зачистки села был освобожден 21-летний житель Волгограда Дмитрий Селедкин, который провел в плену несколько месяцев. Его похитители признались, что причастны и к пропаже Аллы Гейфман. Выяснилось, что похитители часто перевозили пленницу из одного дома в другой, где она жила у разных семей. 16 декабря девочку удалось освободить.

По версии руководства МВД, спецназовцы провели операцию и нашли ребенка в подвале одного из домов. О факте выплаты выкупа правоохранители не распространялись. При этом друзья господина Гейфмана утверждали, что бандиты получили более $1 млн, а все спецмероприятия силовиков заключались в передаче денег. Поздно вечером 17 декабря 1999 года Алла и ее отец вернулись в Саратов.

Кто стоял за похищением Аллы Гейфман и какое наказание получили преступники, читайте в следующей публикации «Ъ — Средняя Волга» в рубрике «Криминал минувших дней».