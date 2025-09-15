Онлайн-казино стали использовать компании-дропы для вывода денег через СБП

Банк России стал выявлять компании и индивидуальных предпринимателей, которые используются для приема платежей через QR-коды СБП в качестве дропперов. Такую схему используют в том числе запрещенные в России онлайн-казино. На это обратил внимание Telegram-канал Вad Bank Times, информацию подтвердили «Ъ» в пресс-службе ЦБ.

Розничные компании получали безналичные средства по QR-кодам, которые использовались для пополнения игрового депозита. Участники теневого игорного бизнеса взамен получали от компаний неинкассированную наличную выручку. Банк России и кредитные организации мониторят такие операции, добавили в регуляторе.

Выявление подобных случаев занимает больше времени. Кроме того, число трансакций и суммы, которые можно провести через такую компанию, выше, чем через карты физлиц. Опрошенные «Ъ» банкиры поясняют, что компании-дропы стали популярнее с момента усиления мер против дропов-физлиц.

