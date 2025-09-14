Медведев сообщил о минимальном количестве нарушений на выборах

Количество нарушений по итогам голосования в России минимально, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. С ними будут разбираться, заверил он.

«Нужно определять, нужно выносить те или иные вердикты по допущенным проблемам, по проблемам, которые там были выявлены»,— сказал господин Медведев на видеоконференцсвязи с регионами.

Всего за три дня голосования в России возбудили 11 уголовных дел, сообщали в МВД. Большинство из них — по заведомо ложным сообщениям о готовящихся терактах. Составлено 73 протокола об административных правонарушениях. Половина из них — за незаконное изготовление, распространение и размещение агитационных материалов.