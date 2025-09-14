Восьмой тур

«Рубин»—«Динамо» (Мх) 1:0

Даку, 27 (пен.).

«Пари Нижний Новгород»—«Оренбург» 3:1

Босельи, 41, 51; Олусегун, 53 — Томпсон, 45+1 (пен.). Незабитый пенальти: Игнатьев («Оренбург»), 89. Удаление: Крашевский («Нижний Новгород»), 90+4.

«Динамо» (М)—«Спартак» 2:2

Бителлу, 26, 45+3 — Ливай Гарсия, 19, 63.

«Ахмат»—«Локомотив» 1:1

Касинтура, 46 — Батраков, 79.

«Краснодар»—«Акрон» 2:1

Са, 14; Кривцов, 76 — Дзюба, 23 (пен.). Удаление: Коста («Краснодар»), 88 (2 ж. к.).

«Крылья Советов»—«Сочи» 2:0

Олейников, 75; Игнатенко, 85.

«Балтика»—«Зенит» 0:0

«Ростов»—ЦСКА 1:0

Кучаев 7. Удаления: Гайич, 43; Матеус Алвес (оба — ЦСКА), 84 (2 ж. к.).

Турнирная таблица

В Н П М O

1. «Краснодар» 6 1 1 20:5 19

2. «Балтика» 4 4 0 19:12 16

3. «Локомотив» 4 4 0 13:5 16

4. ЦСКА 4 3 1 15:7 15

5. «Рубин» 4 2 2 11:12 14

6. «Зенит» 3 4 1 13:7 13

7. «Крылья Советов» 3 3 2 13:14 12

8. «Спартак» 3 3 2 12:13 12

9. «Динамо» (М) 2 3 3 9:9 9

10. «Ахмат» 2 3 3 9:10 9

11. «Динамо» (Мх) 2 2 4 4:10 8

12. «Ростов» 2 2 4 8:12 8

13. «Оренбург» 1 4 3 10:13 7

14. «Нижний Новгород» 2 0 6 7:15 6

15. «Акрон» 1 3 4 10:12 6

16. «Сочи» 0 1 7 4:21 1