Восьмой тур
«Рубин»—«Динамо» (Мх) 1:0
Даку, 27 (пен.).
«Пари Нижний Новгород»—«Оренбург» 3:1
Босельи, 41, 51; Олусегун, 53 — Томпсон, 45+1 (пен.). Незабитый пенальти: Игнатьев («Оренбург»), 89. Удаление: Крашевский («Нижний Новгород»), 90+4.
«Динамо» (М)—«Спартак» 2:2
Бителлу, 26, 45+3 — Ливай Гарсия, 19, 63.
«Ахмат»—«Локомотив» 1:1
Касинтура, 46 — Батраков, 79.
«Краснодар»—«Акрон» 2:1
Са, 14; Кривцов, 76 — Дзюба, 23 (пен.). Удаление: Коста («Краснодар»), 88 (2 ж. к.).
«Крылья Советов»—«Сочи» 2:0
Олейников, 75; Игнатенко, 85.
«Балтика»—«Зенит» 0:0
«Ростов»—ЦСКА 1:0
Кучаев 7. Удаления: Гайич, 43; Матеус Алвес (оба — ЦСКА), 84 (2 ж. к.).
Турнирная таблица
В Н П М O
1. «Краснодар» 6 1 1 20:5 19
2. «Балтика» 4 4 0 19:12 16
3. «Локомотив» 4 4 0 13:5 16
4. ЦСКА 4 3 1 15:7 15
5. «Рубин» 4 2 2 11:12 14
6. «Зенит» 3 4 1 13:7 13
7. «Крылья Советов» 3 3 2 13:14 12
8. «Спартак» 3 3 2 12:13 12
9. «Динамо» (М) 2 3 3 9:9 9
10. «Ахмат» 2 3 3 9:10 9
11. «Динамо» (Мх) 2 2 4 4:10 8
12. «Ростов» 2 2 4 8:12 8
13. «Оренбург» 1 4 3 10:13 7
14. «Нижний Новгород» 2 0 6 7:15 6
15. «Акрон» 1 3 4 10:12 6
16. «Сочи» 0 1 7 4:21 1