Памфилова оценила работу ресурсов ЦИК во время выборов «на пятерку»

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что все ресурсы Центральной избирательной комиссии работали «на пятерку». Речь идет в том числе о цифровой платформе ГАС «Выборы 2.0» и сервисе дистанционного электронного голосования.

«Нет никаких задержек, пауз, идет нормальная работа»,— сказала она (трансляция велась на сайте ЦИК). Несмотря на нестабильную связь, работа ДЭГ была обеспечена с помощью дополнительных точек доступа Wi-Fi.

Госпожа Памфилова отметила, что нарушений во время выборов было мало. Ресурсы ЦИК подвергались атакам весь день 14 сентября, но это не повлияло на ход проведения дистанционного электронного голосования.

Выборы разного уровня проходили в России с 12 по 14 сентября. Предварительные итоги будут подведены 15 сентября. По данным Эллы Памфиловой, проголосовали более 16 млн избирателей. Из них около 1,5 млн — через ДЭГ.