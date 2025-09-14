Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Памфилова сообщила об атаках на ресурсы ЦИК во время голосования

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что весь день 14 сентября фиксировались атаки на ресурсы Центральной избирательной комиссии. Это привело к сбоям в работе сервисов.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«При этом все атаки абсолютно не повлияли на ход проведения дистанционного электронного голосования»,— сказала она (цитата по ТАСС).

Из-за атак на сайте ЦИК не была доступна видеотрансляция. Сейчас она уже восстановлена. Кроме того, наблюдались проблемы с поиском информации по заявлениям и в списке избирателей.

Председатель ЦИК Элла Памфилова о ходе единого дня голосования

Выборы завершились по всей России 14 сентября. Идет подсчет голосов. По данным ЦИК, проголосовали более 16 млн человек. Из них около 1,5 млн участвовали в ДЭГ. МВД России не выявило серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования.

