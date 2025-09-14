Избирательные участки в Белгородской и Брянской областях подверглись атакам БПЛА

Три избирательных участка в Белгородской области и один в Брянской подверглись атакам беспилотников во время выборов. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, трансляция велась на сайте Центральной избирательной комиссии.

Всех эвакуировали в резервные помещения. Речь идет об участках в селе Бессоновка Белгородской области и в селе Негино Брянской области.

МВД России сообщало о 10 атаках в этих регионах. Беспилотники не достигли целей, работа избирательных участков не приостанавливалась. Никто не пострадал.

Выборы завершились в России 14 сентября. Продолжается подсчет голосов. По данным Эллы Памфиловой, проголосовали более 16 млн человек. Из них около 1,5 млн участвовали в ДЭГ. МВД не выявило серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов.