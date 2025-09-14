Заур Угуев стал трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золото чемпионата мира, который проходит в Загребе. В финальной схватке в весовой категории до 61 кг 30-летний Угуев одержал победу над представителем Ирана Ахмадом Мохаммадом.

Для Угуева это уже третье золото, завоеванное на чемпионатах мира. Впервые чемпионом планеты он стал в 2018 году. Год спустя Угуев повторил успех. Нового титула ему пришлось ждать шесть лет. Однако они вовсе не были пустыми. В 2021 году на токийской Олимпиаде Угуев завоевал золото.

Отметим, что ранее все свои лучшие достижения Угуев демонстрировал в весовой категории до 57 кг. Так что загребский титул для него в некотором роде особенный. Интересно, что свою победу Угуев посвятил еще одному российскому борцу — двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву, который не смог принять участие в турнире из-за проблем с визой.

«Огромная благодарность ему за ту радость, которую он подарил нам. За его тяжелейший труд, за веру и отношение к делу, которому посвятил свою жизнь. Настоящий герой. Достойный пример служения своей стране, земле, которая его родила, родным, близким и своим родителям в первую очередь. Самые искренние поздравления»,— заявил ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

В весовых категориях до 70, 86 и 125 кг российские спортсмены остались без медалей. Чемпионат мира завершится 21 сентября.

Арнольд Кабанов