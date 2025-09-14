Спрос на бизнес-центры Москвы падает из-за дефицита свободных площадей

Объем сделок с офисной недвижимостью за третий квартал 2025 года сократился на 38% год к году, до 354 тыс. кв. м., подсчитали в CORE.XP. Ситуация, полагают в IBC Real Estate, сохранится до конца текущего года, и по его итогам объем сделок с бизнес-центрами достигнет 1,5 млн кв. м., что на 34% меньше, чем в 2024-м.

Падение показателя связано с дефицитом свободных офисных помещений в Москве, заявила руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. В ключевых районах столицы свободно не больше 1% офисов, заявил замдиректора департамента офисной недвижимости NF Group Иван Соколов.

Вместе с тем растет стоимость аренды: к концу года показатель может увеличиться на 16% год к году, до 31 тыс. руб. за 1 кв. м в год, сообщила Екатерина Белова. На этом фоне объем сделок по аренде офисных помещений по итогам третьего квартала сократился на 38% год к году. При этом продажи такой недвижимости выросли на 2,1%, подсчитала руководитель департамента офисной недвижимости CORE.XP Ирина Хорошилова.

