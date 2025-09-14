Александр Богомаз лидирует на выборах губернатора Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз, выдвинутый партией «Единая Россия», лидирует на выборах с 70,44% голосов. Данные получены после обработки 0,67% протоколов, следует из данных ЦИК.

Кандидат от КПРФ Андрей Архицкий набирает 11,9% голосов, а Геннадий Селебин, представляющий партию «Родина», получает 7,89%. Алексей Тимошков из партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» получает 9,07% голосов.

Александр Богомаз был назначен врио губернатора 9 сентября 2014 года после отстранения Николая Денина. В сентябре 2015 года Богомаз одержал победу на выборах, набрав 79,96% голосов, а в сентябре 2020 года был переизбран с результатом 71,69%.