Рустам Минниханов набирает более 91% голосов после обработки 0,33% бюллетеней

Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов лидирует на выборах раиса с результатом 91,65%. Соответствующие данные предоставлены ЦИК России после обработки 0,33% бюллетеней.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Рустам Минниханов набирает более 91% голосов на выборах раиса Татарстана после обработки 0,33% бюллетеней

На втором месте кандидат от КПРФ Хафиз Миргалимов с 4,54% голосов. Руслан Юсупов из ЛДПР занимает третье место с 2,06%, а Виталий Смирнов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» — четвертое с 1,61%.

В отличие от большинства регионов, выборы главы Татарстана проходят лишь в течение одного дня. По данным на 18:00, явка избирателей на выборах раиса составила 66,5% от общего числа избирателей.

Влас Северин