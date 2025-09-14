Александр Дрозденко побеждает на выборах губернатора Ленинградской области

На выборах губернатора Ленинградской области действующий глава региона Александр Дрозденко, выдвинутый партией «Единая Россия», лидирует с 82,34% голосов после обработки первых 0,10% протоколов, следует из данных ЦИК.

Кандидат от ЛДПР Андрей Лебедев набирает 11,03% голосов, а Сергей Лисовский от партии «Зеленые» — 2,90%. Представитель «Коммунистов России» Сергей Малинкович получает 11,78%, а Игорь Новиков от «Справедливой России - Патриоты - За правду» — 1,50%.

Александр Дрозденко был назначен губернатором Ленинградской области в мае 2012 года по предложению Дмитрия Медведева. В сентябре 2015 года он победил на выборах, набрав 82,10% голосов. В 2020 году он был переизбран с результатом 83,61%.