На Ставрополье похоронили олимпийского чемпиона Андрея Чемеркина

Олимпийского чемпиона 1996 года и заслуженного мастера спорта России по тяжелой атлетике Андрея Чемеркина похоронили в станице Новотроицкой в Изобильненском округе Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Андрей Чемеркин был многократным чемпионом мира и установил шесть мировых рекордов. Атлет умер в возрасте 53 лет. Причины смерти спортсмена не называют.

Андрей Чемеркин родился в 1972 году в Солнечнодольске Ставропольского края. Он стал олимпийским чемпионом на Играх в Атланте в супертяжелом весе. На следующей Олимпиаде в Сиднее российский атлет получил бронзовую медаль. За карьеру штангист завоевал четыре золота, одно серебро и две бронзы на мировых первенствах, а также два золота и два серебра на европейских чемпионатах. Атлет завершил профессиональную карьеру в 2004 году.

Мария Иванова