«Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в четвертом туре АПЛ

«Манчестер Сити» одержал крупную — 3:0 — домашнюю победу над «Манчестер Юнайтед» в дерби, прошедшем в рамках четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Возможность открыть счет появилась у хозяев поля уже на первой минуте встречи, но удар вингера Жереми Доку прошел рядом со штангой. На 18-й минуте гол все же состоялся. Тот же Доку на скорости просочился сквозь оборону соперника, а затем точно подал на Фила Фодена. Англичанин, восстановившийся от травмы и впервые в этом сезоне появившийся в стартовом составе, замкнул навес головой.

Уже после перерыва, на 53-й минуте, «Сити» нарастил преимущество. Фоден разобрался с Нуссаиром Мазрауи в центре поля и нашел впереди Доку. Тот поставил корпус и в одно касание отдал мяч открывшемуся впереди Эрлингу Холанну, а норвежец хладнокровно перекинул вратаря Алтая Байындыра. Третий гол тоже оказался на счету Холанна: он реализовал чистый выход один на один.

Сразу несколько моментов подряд возникло у «Манчестер Юнайтед» в последнюю десятиминутку игры. Две возможности отличиться появилось у Брайана Мбемо, одна — у Бруну Фернандеша. Однако реализовать хотя бы один шанс не удалось, и вратарь Джанлуиджи Доннарумма сыграл на ноль в дебютном матче в составе «Манчестер Сити».

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» потерпел второе поражение в чемпионате страны и третье — в сезоне в целом (он также вылетел из Кубка английской лиги, уступив по пенальти команде четвертого дивизиона «Гримсби Таун»). Команда Рубена Аморима с четырьмя очками в четырех встречах идет 14-й в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити», успевший уже до этого уступить в двух играх первенства, сумел вернуться в верхнюю половину таблицы и расположился на восьмой строчке с шестью очками.

В пятом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» 20 сентября примет лондонский «Челси». «Манчестер Сити» на следующий день на выезде сыграет с лондонским «Арсеналом». Команде Пепа Гвардиолы также предстоит матч основного этапа Лиги чемпионов в середине следующей недели: в четверг она дома встретится с чемпионом Италии «Наполи».

Арнольд Кабанов