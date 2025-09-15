Офсеты проверят реестром российской продукции

Минпромторг намерен запретить госкомпаниям из перечня стратегических приобретать в рамках офсетных договоров товары, не зарегистрированные в реестре российской промышленной продукции, заявил 12 сентября на конференции по закупкам госкомпаний представитель министерства. Директивы находятся на рассмотрении правительства, подтвердили “Ъ” в ведомстве. За счет подобного ужесточения требований к офсетам регулятор получит возможность контролировать, какая часть товаров, поставляемых по офсетным контрактам, и в какой степени производится в РФ. Ранее Минпромторг беспокоился из-за фактического уровня локализации таких производств — нововведение же подтолкнет производителей раскрывать данные о ней, чтобы попасть в реестр и не потерять рынок сбыта. Также мера позволит расширить и сам реестр, сократив закупки импорта, которые разрешены в отсутствие российских аналогов.

Директивы, обязывающие госкомпании из перечня 91-Р (стратегических предприятий, документ включает в том числе «Газпром», «Роснефть», «Ростелеком» и другие) закупать в рамках офсетных контрактов продукцию исключительно российского производства из соответствующего реестра, ожидают подписи вице-премьера Александра Новака. Об этом сообщил 12 сентября представитель департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Вадим Митькин на конференции, посвященной тенденциям в сфере закупок госкомпаний. «Нам как ведомству, отвечающему за локализацию, важно, чтобы по офсетным договорам поставлялась российская продукция, включенная в реестр»,— отметил чиновник. По его словам, ведомство ожидает подписания документа «в ближайшее время». В министерстве подтвердили “Ъ”, что документ на данный момент находится «на утверждении» в Белом доме.

Офсетные контракты, как правило, заключаются с иностранными поставщиками технологий и предполагают гарантии спроса госсектора на их продукцию «в обмен» на регистрацию бизнеса и строительство производственных мощностей в РФ. Механизм действует с 2016 года и регулируется законом о контрактной системе (44-ФЗ). При этом для госзаказчиков (по 44-ФЗ) требование по наличию закупаемых товаров в реестре уже действует — теперь под него попадут и госкомпании, которые также участвуют в обеспечении гарантированного спроса на продукцию офсетных поставщиков.

Запрет на поставки «не из реестра» (по данным на 12 сентября 2025 года, в нем, как убедился “Ъ”, содержится почти 447 тыс. действующих записей) должен подтолкнуть офсетных производителей к регистрации в нем своей продукции. Расширение реестра позволит нарастить доли закупок российских товаров — и сократит круг разрешенной для приобретения иностранной продукции при отсутствии российских аналогов (см. “Ъ” от 26 августа 2024 года).

Также регистрация в реестре даст Минпромторгу актуальные данные о степени ее локализации. Беспокойство по поводу фактического уровня локализации производств Минпромторг выражал еще в 2024 году, в связи с чем им были разработаны меры по расширению списка обязательных к предоставлению данных о товарах в реестре (см. “Ъ” от 8 августа). Случаи их подмены иностранной продукцией признавали и участники рынка. Не устраивали министерство и расхождения в объемах закупок и фактического производства товаров в РФ — власти подозревали, что ряд поставщиков, формально открыв производство в РФ, в реальности поставляет импортную продукцию или локализует в РФ только упаковку. В феврале 2025 года первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков пообещал организовывать проверки в случае выявления подобных нестыковок.

