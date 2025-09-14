Производство ультрапастеризованного молока вырастет в России на 5% к концу года

К концу 2025 года производство ультрапастеризованного молока увеличится в России почти на 5%, примерно до 1,65 млн тонн. Это следует из исследования Россельхозбанка, имеющегося в распоряжении «Ъ».

По сравнению с 2020 годом рост составит 40%. Это связано с увеличением спроса со стороны общепита, в частности кофеен. Лидерами по выпуску ультрапастеризованного молока к концу года станут регионы центральной части страны (600 тыс. тонн). Затем следуют Поволжье (420 тыс. тонн) и Сибирь (170 тыс. тонн).

В Health & Nutrition поясняют, что для заведений такое молоко удобно из-за длительного срока хранения при комнатной температуре. Это позволяет заведениям общепита снижать издержки и стандартизировать рецепты, отмечает главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов.

