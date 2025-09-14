В Чувашской Республике за неделю разместили госзакупки на 633 млн рублей

В Чувашии с 5 по 12 сентября объявили госзакупки общей суммой 633 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Регионального центра закупок по Чувашской Республике.

Самой крупной закупкой стали расходы на обустройство дороги «Калинино — Батырево — Яльчики» в Вурнарском районе. Планируют установку тротуаров и освещения на автобусных остановках. Начальная цена закупки составила 92,2 млн руб.

Помимо этого тендера, на устройство наружного освещения и тротуаров на трассе «Никольское — Ядрин — Калинино» в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики выделили 54,1 млн руб.

Самой социальной закупкой назвали благоустройство территории дома культуры на 150 мест в селе Старые Айбеси, с начальной ценой тендера в 4,5 млн руб.

Всего было размещено 324 закупки, 252 для государственных нужд и 72 для муниципальных.

Марк Халитов