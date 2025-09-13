На устройство наружного освещения и тротуаров на трассе «Никольское — Ядрин — Калинино» в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики выделили 54,1 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

В Чувашии на обустройство трассы между Никольским и Калинино выделили 54 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы включают в себя установку дорожных знаков, светофоров, барьерных ограждений, устройство пешеходных дорожек, остановочных площадок и нанесение дорожной разметки. Обустройство будет вестись в три этапа с перерывами в зимний период и должно быть завершено к 15 июля 2027 года.

Средства на работы выделены из республиканского бюджета республики. Заказчиком выступает КУ «Чувашупрдор».

Влас Северин