75,7 тысячи частей мебели экспортировали в Турцию из Удмуртии с начала года

75,7 тыс. частей мебели экспортировали в Турцию из Удмуртии с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Это на 23,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

22 августа специалисты управления проконтролировали отправку 13,3 тыс. частей мебели для сиденья из клееной фанеры из березы. По итогам проверки владельцу продукции выдан фитосанитарный сертификат, разрешающий экспорт.

Напомним, 19 августа специалисты управления проконтролировали отправку 20,5 т короткого льноволокна из Шарканского района в Китай. В 2024 году экспорт льноволокна в Китай не осуществлялся.