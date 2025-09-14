В Татарстане на горячую линию по вопросам о голосовании поступило 842 звонка
На горячую линию по вопросам выборов в Единый день голосования в Татарстане поступило 842 звонка. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе ЦИК республики.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
243 обращения по телефону поступили с вопросом о возможности проголосовать из дома.
Явка на выборы составила 66,5% на момент 18:00. Всего в республике было открыто 2752 избирательных участка, в том числе 42 в местах временного пребывания избирателей (аэропорт, больницы, санатории).