В Татарстане на 18:00 явка избирателей составила 66,5% от общего числа избирателей. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК республики.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Явка избирателей на выборах в Татарстане достигла 66,5% к 18:00

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

ЦИК Татарстана не зафиксировала жалоб на нарушения, влияющие на ход голосования. Доля молодежи среди избирателей в республике составила 33,5%. За сутки на горячую линию по вопросам выборов поступило 842 обращения.

В Единый день голосования в Татарстане выбирают Главу Республики, 7531 депутата местных органов самоуправления и проводят дополнительные выборы депутата Государственного Совета по Мелекесскому округу № 18.

В Татарстане 14 сентября проходят выборы главы республики и более 7,5 тыс. депутатов местного самоуправления. Также в этот день проходили выборы депутата Государственного Совета по Мелекесскому избирательному округу.

Влас Северин