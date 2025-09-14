Треть избирателей в Татарстане составила молодежь

33,5% избирателей в Единый день голосования в Татарстане составляет молодежь. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба ЦИК Республики Татарстан.

Председатель Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев также сообщил, что 40 тыс. человек проголосовали впервые.

Явка на выборах в Татарстане на момент 15:00 составила 51,7%, также не было зафиксировано ни одного нарушения. Избирательные участки работают до 20:00.

В Единый день голосования в Татарстане проводятся выборы главы республики и депутатов в органы местного самоуправления

Марк Халитов