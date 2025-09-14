В Татарстане явка на выборах в Единый день голосования к 15:00 достигла 51,7%
В Татарстане продолжается Единый день голосования, к 15:00 проголосовали 51,7% избирателей. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК республики.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В ЦИК отмечают, что жалоб на нарушения, влияющие на ход голосования, за весь день не поступало. К 12:00 явка избирателей в республике составляла 34,5%, а к 10:00 — 16,3%.
Избирательные участки работают до 20:00 по московскому времени.
Сегодня в Татарстане выбирают главу республики, депутатов местного самоуправления и депутата Госсовета республики по Мелекесскому одномандатному округу.