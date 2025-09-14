Движение в Петербурге перекроют из-за ремонта трамвайных путей на улице Руставели

На улице Руставели в Калининском районе Петербурга продолжается масштабный ремонт трамвайных путей. На участке от Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка до проспекта Просвещения дорожники обновляют около 1,5 км пути. Ход работ показали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В настоящее время уже завершены работы на одном пути. Также дорожники закончили демонтаж старого полотна на втором пути и приступили к разработке грунта. Как пояснили в КРТИ, в обособленной зоне трамвайных путей планируется поменять деревянные шпалы на железобетонные, смонтировать рельсы повышенной прочности, обустроить повышенные посадочные площадки для удобства маломобильных групп населения, мам с колясками и пожилых людей.

Из-за проведения работ на срок до 21 сентября закрывается движение транспорта по Токсовской улице в створе улицы Руставели.

Напомним, что в 2023 году на улице Руставели уже был отремонтирован участок от конечного пункта «Ручьи» до проспекта Просвещения протяженностью свыше 6 км.

Ранее «Ъ-СПб» писал о завершении ремонта 1,7 км трамвайных путей на проспекте Энгельса в районе Озерков.

Андрей Цедрик