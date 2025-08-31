На проспекте Энгельса в районе Озерков завершился ремонт 1,7 км трамвайных путей

На севере Петербурга завершился ремонт трамвайных путей на участке от станции метро «Озерки» до проспекта Тореза — там отремонтировали 1,7 км одиночного пути, сообщили 31 августа в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

В рамках ремонта на объекте были уложены рельсы повышенной прочности и более 1,5 тыс. железобетонных шпал. Также на перекрестках шпальное основание заменили на бетонные плиты и заполнили межрельсовое пространство литым асфальтобетоном.

Состоялась контрольная обкатка отремонтированного участка. На постоянные трассы вернулись маршруты трамваев, обеспечивающих транспортную доступность в Выборгском районе, отметили в КРТИ.

В комитете уточнили, что ремонт трамвайных путей на проспекте Энгельса проводится поэтапно. В предыдущие годы были заменены пути от конечной станции «Придорожная аллея» до улицы Сикейроса и на прилегающем участке проспекта Просвещения — от проспекта Энгельса до проспекта Культуры.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге презентовали новый трамвай для скоростной линии «Купчино — Шушары — Славянка», оформленный с элементами черного, красного и лазурного цветов.

Андрей Цедрик