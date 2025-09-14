Активность избирателей на выборах губернатора Кубани превысила 62%

На выборах губернатора Краснодарского края по состоянию на 15:00 14 сентября явка составила 62,6%. Избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале сообщила, что голосование проходит в завершающий день. Избирательные участки будут работать до 20:00.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В комиссии отметили, что жители Кубани продолжают активно участвовать в избирательном процессе и напомнили о возможности проголосовать до закрытия участков.

Голосование началось 12 сентября. В регионе работают 64 территориальные и 2842 участковые избирательные комиссии, а также открыты 28 временных участков в больницах, следственных изоляторах и воинских частях. На пост губернатора зарегистрированы четыре кандидата: действующий губернатор Вениамин Кондратьев от «Единой России», Александр Сафронов от КПРФ, Иван Тутушкин от ЛДПР и Денис Хмелевской от «Справедливой России — Патриоты — За правду».

На выборах в 2020 году проголосовали 2 895 648 человек. Вениамин Кондратьев получил 2 401 266 голосов, что составило 82,97% от общего числа голосовавших. Он управляет регионом с 2015 года и начал второй срок 23 сентября 2020 года.

Мария Удовик