Над Белгородской областью сбили шесть беспилотников

Российские системы ПВО сбили шесть украинских беспилотников. Это произошло между 12:00 и 16:00 мск, сообщила пресс-служба Минобороны.

Губернатор области Вячеслав Гладков не сообщал о последствиях этого налета. Сегодня утром он рассказал, что за минувшие сутки Белгород был атакован 32 беспилотниками. Пострадали шесть мирных жителей. Другие населенные пункты подверглись как ударам БПЛА, так и артиллерийским обстрелам. Под атаку попали Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Краснояружский, Ракитянский районы и несколько муниципальных округов.