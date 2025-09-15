С американского рынка с приветом

Фонды американских акций столкнулись с одним из сильнейших в текущем году оттоков инвестиций. За минувшую неделю мировые инвесторы вывели из них почти $20 млрд, что в четыре раза больше вложений неделей ранее. Таким образом инвесторы фиксируют прибыль на фоне слабых данных по безработице в США. Высокий интерес сохраняется к фондам облигаций, денежного рынка и золота. Российский же рынок движет политика Банка России, которая по итогам пятничного заседания оказалась недостаточно мягкой, как того ждали инвесторы.

Последние данные EPFR свидетельствуют о падении спроса международных инвесторов на рисковые активы — акции. По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает данные EPFR), за неделю, закончившуюся 10 сентября, клиенты всех мировых фондов акций вывели из них $10 млрд. Это первый отрицательный результат с начала августа и третий по величине с начала года. Неделей ранее результат был положительный — приток в размере $17,5 млрд.

Весь отток инвестиций пришелся на фонды развитых стран. По данным EPFR, на минувшей неделе из всех фондов developed markets было выведено за неделю $10,4 млрд против $14,4 млрд инвестиций неделей ранее. Спрос на фонды emerging markets хоть и снизился, но остался в положительной зоне. За неделю объем инвестиций в них составил немногим более $500 млн, что в шесть раз ниже поступлений неделей ранее.

Аутсайдерами минувшей недели стали фонды американских акций.

По данным EPFR, за отчетный период они потеряли в виде чистого оттока клиентских средств $19 млрд, что почти в четыре раза больше притока на предшествующей неделе. Больший объем средств в текущем году инвесторы выводили из американских акций в начале августа ($27,7 млрд) и в конце марта ($20,2 млрд). Всего с начала года мировые инвесторы вложили в фонды США $153 млрд, что в полтора раза ниже, чем за аналогичный период 2024 года.

Распродажа американских акций, как считают портфельные менеджеры, связана с желанием спекулянтов зафиксировать прибыль после стремительного роста последних месяцев. С мая индекс S&P 500 вырос на 18%, регулярно обновляя исторические максимумы. «Оказывавший поддержку рынку акций сезон публикации корпоративной отчетности завершился, начался сезонно слабый для рынка акций период, а краткосрочный потенциал дальнейшего роста может быть ограничен высокими мультипликаторами»,— отмечает управляющий активами УК «Доверительная» Дмитрий Терпелов.

Беспокойство у инвесторов вызывают и последние данные по американскому рынку труда. По данным Министерства труда, в первую неделю сентября количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, увеличилось на 27 тыс.— до 263 тыс., максимума с октября 2021 года. Ранее министерство сообщило о том, что число рабочих мест в американской экономике в августе повысилось всего на 22 тыс. после роста на 75 тыс. месяцем ранее. При этом безработица выросла с 4,2%, до 4,3%. «Данные по американскому рынку труда за август, к качеству которых есть вопросы, в очередной раз оказались слабыми, что вызывает опасение за текущее состояние американской экономики и может стать поводом для коррекции в рисковых активах в случае ослабления и других макроэкономических индикаторов»,— отмечает Дмитрий Терпелов.

Освободившиеся средства идут либо в кэш, либо в облигации и золото.

По данным EPFR, на минувшей неделе $66 млрд было инвестировано в фонды денежного рынка, $17 млрд поступило в фонды облигаций. Еще около $3,5 млрд было инвестировано в золотые ETF — это хоть и вдвое ниже результата предшествующей недели, но третий по величине результат в истории. «Глобальный капитал активно готовится к смене цикла, при этом никуда не делись переживания по поводу будущего долларовой системы. Поэтому видно, что спрос идет и на альтернативы, и Европу, и Японию, и в целом весь EM»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Российский же рынок движется под влиянием внутренних факторов. После роста индекса Московской биржи в начале минувшей недели на 1,2%, до 2935,96 пункта, по ее итогам он закрылся на отметке 2839,73 пункта, потеряв за неделю более 2%. Падение произошло из-за неожиданного решения Банка России снизить ключевую ставку на 100 б. п. вместо ожидаемых 200 б. п. Ужесточилась и риторика представителей ЦБ, умерив тем самым ожидания участников рынка по темпам снижения ставки до конца года. «Глобальные настроения влияют меньше, хотя через цены на нефть и валюту связь все равно есть»,— отмечает инвестиционный аналитик Skyfort Capital Кирилл Климентьев.

Виталий Гайдаев